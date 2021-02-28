Семью из четырех человек нашли убитой в Нижегородской области

Семью из четырех человек нашли убитой в поселке Кудьма Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, жертвами стали пожилые мужчина и женщина, а также мать с маленьким ребенком. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.

Пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области сообщила, что полиция ищет подозреваемого в убийстве. По информации Telegram-канала Baza, разыскиваются двух мужчин. Они перемещаются на автомобиле KIA и вооружены холодным оружием.

В декабре прошлого года семью из трех человек обнаружили убитой в подмосковном Волоколамске. Тела супругов и их дочери 16 лет находились рядом со сгоревшим домом, там же был припаркован их сгоревший автомобиль. Подозреваемым в убийстве оказался сосед погибших, с которым у семьи был конфликт.