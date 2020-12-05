Стала известна личность подозреваемого в убийстве семьи под Москвой

Стала известна личность подозреваемого в убийстве семьи из трех человек, в том числе девочки-подростка, в подмосковном Волоколамске: им оказался сосед погибших Андрей Логутенков. Об этом сообщает Telegram-канал «LIFE SHOT» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По информации канала, подозреваемому 5 декабря исполнилось 40 лет. У мужчины есть жена и две дочери.

Также сообщается, что Логутенков держал в страхе всех соседей садового товарищества. Погибшие неоднократно жаловались на его угрозы в правоохранительные органы.

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Конфликт между погибшими и задержанным начался весной этого года. Логутенков держал на участке кроликов, гусей и кур, также недавно он приобрел четырех коней. Соседи стали жаловаться на резкий неприятный запах и вызвали соответствующие органы, которые выявили множество нарушений, выписали ему штрафы и потребовали перевезти животных. После этого в адрес семьи посыпались угрозы.

Местные жители рассказали, что Логутенков был так называемым «черным копателем» — искал оружие времен войны в окрестных лесах. Также соседи отметили, что его поведение стало странным после того, как он попал в ДТП и некоторое время пробыл в коме.

Ранее полицейские задержали в Подмосковье подозреваемого в убийстве семьи из трех человек, в том числе девочки-подростка, в Волоколамске. Об этом рассказала глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Вечером 4 декабря в дачном поселке в подмосковном Волоколамске обнаружили убитой семью из трех человек. Тела супругов и их дочери 16 лет находились рядом со сгоревшим домом, там же был припаркован их сгоревший автомобиль. На телах всех членов семьи обнаружили пулевые ранения. Известно, что семья уехала на дачу, после чего связь с ней прервалась.