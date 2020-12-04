Задержан подозреваемый в убийстве семьи под Москвой

Полицейские задержали в Подмосковье подозреваемого в убийстве семьи из трех человек, в том числе девочки-подростка, в Волоколамске, рассказала глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Петровой, мужчина 1980 года рождения задержан сотрудниками полиции и в ближайшее время будет доставлен в следственные органы.

Ранее в дачном поселке в подмосковном Волоколамске обнаружили убитой семью из трех человек. Тела супругов и их дочери-подростка находились рядом со сгоревшим домом, там же припаркован их сгоревший автомобиль. На нем следы от пуль. Семья уехала на дачу, после чего связь с ней прервалась. По данным Telegram-канала «112», семью расстрелял сосед по участку, с которым у погибших был конфликт. Об этом рассказали очевидцы.