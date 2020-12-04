Убитую семью обнаружили под Москвой

Семью из трех человек обнаружили убитой в дачном поселке под Москвой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, преступление совершено в подмосковном Волоколамске. На телах супругов и их дочери 16 лет имеются пулевые ранения.

Накануне им позвонили неизвестные и сообщили, что их загородный дом сгорел. Семья уехала на дачу, после чего связь с ней прервалась.

Тела погибших находились рядом со сгоревшим домом, там же припаркован их сгоревший автомобиль. На нем следы от пуль.

На месте преступления работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело об убийстве, уточняет агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала «112», семью расстрелял сосед по участку, с которым у погибших был конфликт. Об этом рассказали очевидцы. По их словам, мужчина стрелял из охотничьего ружья, после чего скрылся.