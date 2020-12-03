Россиянка убила мужа-авторитета и спрятала тело на семь лет

В Джидинском районе Бурятии во время земляных работ нашли останки криминального авторитета, который исчез семь лет назад и числился пропавшим. Об этом «Ленте.ру» сообщил Дмитрий Столяров, официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР).

Тело было завернуто в одеяло и кусок брезентовой ткани со следами крови. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В рамках расследования на допрос пригласили 33-летнюю жену погибшего, которая ранее уверяла, что мужчина уехал. После обнаружения тела она призналась, что 28 сентября 2013 года в ходе ссоры из-за героиновой зависимости мужа она, защищаясь, схватила хранившийся дома пистолет и выстрелила ему в голову.

Авторитет скончался на месте. Россиянка на автомобиле вывезла его тело за пределы села и спрятала, а затем сообщила в полицию о пропаже супруга. Пистолет она сбросила в колодец, где его и нашли следователи.

Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, погибший — хранитель районного общака. После того как стало известно об обнаружении его тела, к супруге авторитета пришли его знакомые по криминальному миру. Чтобы избежать мести, россиянка предпочла признаться во всем полиции.