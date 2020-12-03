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Смотрящий по кличке Качок объявлен в розыск за смерть российской пенсионерки

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Челябинская полиция объявила в федеральный розыск криминального авторитета и смотрящего за Еманжелинском Сергея Афанасьева по прозвищу Качок, подозреваемого в совершении смертельного ДТП на своем Porsche Cayenne. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на региональное управление МВД.

По факту ДТП, в результате которого погиб пешеход, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, с оставлением места ДТП»). Установлен подозреваемый, который в настоящее время скрывается от следствия.

5 августа 2019 года Porsche Cayenne на большой скорости сбил 80-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. За рулем внедорожника находился авторитет, но в течение года полиция затягивала дело. Сначала на место ДТП привезли мужчину кавказской внешности в одежде того водителя, которого описали очевидцы, только она с него свисала. Позже выяснилось, что подставным лицом оказался знакомый Афанасьева Давид Савнукаев. Они вместе отбывали срок за одно из преступлений. Сам авторитет в это время улетел в Турцию. Когда он вернулся оперативники задержали его прямо у трапа самолета. Однако вскоре Афанасьева, скрывавшегося и ранее судимого за вымогательство и хулиганство, отпустили под обязательство о явке. Никаких показаний он при этом не дал, воспользовавшись статьей 51 Конституции России, дающей право не свидетельствовать против себя. Позже расследование дела было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Znak.com указывает, что у следствия есть заключение генетической экспертизы, согласно которой в машине имеются следы одного Афанасьева, данные биллинга его сотового телефона показали, что он был на месте ДТП в момент его совершения и имеются показания очевидца, который описал авторитета.

Афанасьев является смотрящим за Еманжелинском. Издание со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах указывает, что он может сотрудничать с ФСБ. Автор статей об авторитете получала угрозы от неизвестных, а затем была сожжена ее машина.

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