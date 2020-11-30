Вора в законе Шошию обвинили в назначении смотрящих за российскими городами

Вора в законе Нодара Джинчвелашвили (Шошия) будут судить в Вологде за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает «ПраймКрайм».

Авторитета обвиняют, в частности, в назначении смотрящих за российскими городами. Расследованием уголовного дела занималось управление МВД по Вологодской области, уточняет «Вологда Регион». Перед судом предстанут пять граждан, имеющих определенный статус в криминальном мире. По данным следствия, один из них с 1986 по 2019 год, являясь вором в законе, обязывал подчиняться его воле представителей уголовно-преступной среды с более низким криминальным положением.

Лидер криминальной сферы назначил смотрящих за Вологдой, Череповцом и Великим Устюгом. Его задержали бойцы спецназа МВД и Росгвардии в результате спецоперации в 2019 году.

Одним из назначенцев Шошии является Игорь Синицын, который, по версии следствия, занимает статус смотрящего за Череповцом, сообщила его адвокат Галина Зайцева изданию «Череповецкая истина». По версии следствия, статус смотрящего является пожизненным. Синицын также считается держателем «воровского общака». Он отбыл наказание и освободился в 2000 году, после чего встал на путь исправления, заявила адвокат. По ее словам, Синицын является примерным семьянином, активным спортсменом, занимается благотворительностью и воспитывает двух несовершеннолетних дочерей.

Нодара Джинчвелашвили короновали в 1982 году в колонии в Грузии в возрасте 24 лет. У него имеются судимости.