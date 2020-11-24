Неизвестные сожгли машину российской журналистки

В ночь на 24 ноября неизвестные подожгли машину журналистки Znak.com Марины Малковой в Челябинске. В редакции не исключают, что это связано с ее профессиональной деятельностью.

По словам Малковой, свой автомобиль BMW X1 она паркует на одном и том же месте — напротив входа в магазин «Магнит».

Около 23:40 журналистка услышала громкий хлопок, затем в окнах противоположного дома она заметила пламя. Спустившись во двор, она увидела на парковке пожарных — их вызвали соседи.

На месте был найден баллон, возможно, аэрозольный. Двое очевидцев сообщили, что возгорание началось под машиной. Полиция намерена изучить записи с камер видеонаблюдения у «Магнита» и соседних домов.

Автомобиль Малковой был не единственным на парковке, стоял не с краю. Редакция не исключает, что поджог был целенаправленным и связан с профессиональной деятельностью журналистки. Малкова публикует критические статьи о коррупции, должностных преступлениях в органах власти и силовых структурах, подчеркнули в издании.

Также в Znak.com рассказали, что несколько месяцев назад неизвестные повредили автомобиль родственницы Малковой, которая носит ту же фамилию. Полицейские сообщили, что это не случайные повреждения, злоумышленников пока не нашли.