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Блогершу подожгли в прямом эфире

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Лхамо
Лхамо
Скриншот: видео Douyin

Тибетскую блогершу Лхамо (Lhamo) подожгли в прямом эфире на кухне собственного дома. Об этом сообщает New York Times.

30-летняя женщина вела трансляцию в приложении Douyin (аналог TikTok), за ней наблюдали более 400 человек. Неожиданно в комнату ворвался мужчина, после чего Лхамо закричала, а прямой эфир отключился.

Главным подозреваемым полицейских стал бывший муж Лхамо. По данным следствия, именно он забежал в помещение, облил блогершу бензином и поджег. Нападение на Лхамо произошло в сентябре 2020 года, однако СМИ осветили историю только в середине ноября.

Через несколько часов после происшествия сестра блогерши, Долма, увидела родственницу в больнице: та с трудом дышала, а ее тело было покрыто ожогами. «Она была похожа на кусок угля. Он сжег почти всю ее кожу», — рассказала Долма журналистам.

Спустя две недели Лхамо скончалась в больнице. У блогерши было более 200 тысяч подписчиков: женщина рассказывала зрителям о сельском хозяйстве и приготовлении еды.

Лхамо развелась с мужем в марте, у них с супругом было двое сыновей. После развода мужчина угрожал убить детей, поэтому женщина пошла в полицию, но сотрудники правоохранительных органов проигнорировали обращение, и Лхамо пришлось снова выйти замуж за бывшего возлюбленного.

Спустя какое-то время супруг напал на Лхамо, и та снова пошла в полицию, но не получила помощи. Она снова подала на развод и провела все лето, скрывшись в горах. За два дня до поджога бензином она рассказала в социальных сетях, что возвращается домой.

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