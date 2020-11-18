Телеведущий выругался на съемочную группу в прямом эфире

Телеведущий британского утреннего шоу Good Morning Britain Пирс Морган (Piers Morgan) выругался на съемочную группу в прямом эфире. Это произошло после того, как создатели передачи включили музыку до того, как журналист успел закончить свою фразу, пишет Daily Star.

Морган рассуждал на тему того, как правильно называть рыбаков на английском языке – fisherman или fisherpeople. Во время его речи в студии заиграла музыка: обычно ее включают перед запуском рекламы.

«Что это за музыка в стиле "Оскар", которую они используют, чтобы заглушить нас? Мы не на "Оскаре", — заявил журналист, после чего мелодия стала еще громче. Тогда он сказал, что создателям передачи не удастся избавиться от ведущих таким образом.

В конце концов музыка так и не прекратилась, поэтому Морган сказал коллегам «заткнитесь». Его соведущая Сюзанна Рид (Susanna Reid) посмеялась над ворчливым коллегой, а передача наконец ушла на рекламный перерыв.

Ранее Пирс Морган пообещал сделать прививку от COVID-19 в прямом эфире. Таким образом он хочет доказать безопасность процедуры. Шоумен также предложил противникам вакцин перестать летать на самолетах и не пользоваться услугами больниц, если они заразятся.