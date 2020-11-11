Телеведущий пообещал сделать прививку от коронавируса в прямом эфире

Ведущий британского утреннего шоу Good Morning Britain Пирс Морган (Piers Morgan) пообещал сделать прививку от COVID-19 в прямом эфире. Таким образом он хочет доказать безопасность процедуры. О своих намерениях он написал в Twitter.

«Для всех ковидиотов, противников вакцинации, которые предсказуемо кричат об отказе от прививки, позвольте сказать следующее: если ее одобрят, я сделаю ее в прямом эфире», — заявил Морган. Он также предложил противникам прививки от коронавируса перестать летать на самолетах и не пользоваться услугами национальной службы здравоохранения, если они заразятся.

Речь идет о вакцине от американской фармацевтической компании Pfizer, которая в настоящее время проходит клинические испытания. В ноябре разработчики заявили, что третья фаза испытаний продемонстрировала эффективность вакцины более чем у 90 процентов испытуемых.