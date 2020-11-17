Телеведущая рассказала историю о матери аутиста и расплакалась в эфире

Телеведущая британского утреннего шоу Good Morning Britain Сюзанна Рид (Susanna Reid) расплакалась в эфире после того, как рассказала историю о 26-летнем мужчине-аутисте, которого разлучили с матерью. Об этом пишет Daily Star.

В редакцию программы написала женщина, которая за последний год всего дважды смогла увидеться со своим сыном, страдающим тяжелой формой аутизма.

Все это время мужчина находится в социальном приюте для пожилых людей, и мать не может попасть к нему из-за антикоронавирусных мер. Врачи боятся, что посетители могут заразить пациентов опасным вирусом.

Описав суть истории, 49-летняя ведущая отвернулась от камеры, потому что не смогла сдержать слезы. Тогда разговор продолжил ее соведущий Пирс Морган (Piers Morgan). Он назвал сложившуюся ситуацию душераздирающей.

Спустя некоторое время Рид пришла в себя и извинилась перед зрителями за проявление эмоций. Однако пользователи сети поддержали журналистку. Они заявили, что ей не за что просить прощения, ведь вирус разбивает сердца тысяч людей. Другие же поделились своими переживаниями относительно ситуации в их семьях.