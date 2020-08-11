Телеведущий воссоединился с коллегой 24 года спустя и расплакался в эфире

Телеведущий Энди Питерс (Andi Peters) спустя 24 года воссоединился с коллегой Эммой Форбс (Emma Forbes) в эфире шоу «Лоррен» на британском телеканале ITV. Из-за неожиданной встречи он расплакался. Видео появилось в Twitter-аккаунте программы.

Питерс является временным ведущим шоу «Лоррен», он заменяет Лоррен Келли (Lorraine Kelly), пока она находится в отпуске. В первый день в кресле ведущего редакторы устроили ему онлайн-встречу с Форбс, которая в настоящее время живет в США. Она вышла на связь и напомнила, как в середине 1990-х годов вместе с Питерсом вела детскую программу «Жив и здоров». Это время Форбс назвала лучшим в своей жизни.

Питерс не сумел спокойно поддержать диалог, потому что плакал. «Простите, я просто шокирован от того, что вижу Эмму. Так классно тебя видеть», — поделился Энди.

В комментариях пользователи похвалили редакторов программы за идею воссоединить двух ведущих. Кроме того, многих умилила эмоциональная реакция Питерса на появление Форбс.