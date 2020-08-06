Машина телеведущего издала «смешные звуки» и загорелась

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Телеведущий Ричард Бэкон (Richard Bacon) в своем Instagram рассказал, что его машина загорелась по пути из Малибу (Калифорния). Он, его жена и двое детей не пострадали.

По словам Бэкона, его автомобиль сначала издал «смешные звуки», после чего загорелся, причем пламя распространилось «драматически». «Мы видели много фильмов, в которых машины взрывались, поэтому отбежали подальше. На самом деле, такое происходит только в кино. Все в порядке, все счастливы», — заметил мужчина.

Бэкон — ведущий множества программ на британском телевидении, в частности, он работал в шоу «Большой завтрак» и «Доброе утро, Британия». Сейчас 44-летний мужчина живет с семьей в Лос-Анджелесе.