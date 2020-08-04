Телеведущая родила сына и узнала о заражении всей семьи коронавирусом

Американская телеведущая Молли Грэнтхэм (Molly Grantham) рассказала, что вся ее семья заразилась коронавирусом практически сразу после того, как она родила третьего ребенка, мальчика по имени Хоби. Историю борьбы с инфекцией она описала в своем Facebook.

По словам Грэнтхэм, в середине июля она вернулась домой из больницы с новорожденным, а перед выпиской сдала отрицательный тест на коронавирус. По прибытии из госпиталя она узнала, что симптомы коронавируса проявились у ее девятилетней дочери Паркер. «На третий день жизни Хоби. Спустя 18 часов после того, как мы приехали домой», — поделилась Грэнтхэм.

На следующий день женщина настояла на том, чтобы Паркер и ее четырехлетний сын Хуч сдали тесты. Они сделали это и отправились на изоляцию. В итоге у всей семьи ведущей обнаружили коронавирус, в том числе у новорожденного Хоби. Грэнтхэм отметила, что мальчику на тот момент было десять дней, что сделало его самым молодым носителем вируса в ее городе.

Молли рассказала, что все члены семьи испытали разные симптомы. Например, у Паркер был сильный жар, а у Хуча — холодный нос. Отец семейства Уэс потерял обоняние и способность различать вкусы. Сама Грэнтхэм чувствовала себя утомленной. Она также рассказала, что двухнедельный карантин был «сюрреалистическим».