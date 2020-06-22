Телеведущий призвал молодежь забыть о коронавирусе и штурмовать пляжи и магазины

Телеведущий и комик Билл Мар в эфире своего шоу «Реальное время» на телеканале HBO призвал молодежь забыть о коронавирусе и быстрее возвращаться к нормальной жизни. Как передает The Independent, Мар напомнил, что для молодых людей COVID-19 наименее опасен, а их шансы выжить, если они заразятся вирусом, очень высоки.
По мнению ведущего, именно миллениалы должны повести за собой мир к жизни без страха: прямо сейчас он порекомендовал им вернуться к своим обыденным занятиям, например штурмовать пляжи и магазины. Мар отметил, что это поможет им справиться с тревогой, и порекомендовал молодым полагаться на собственную иммунную систему.
Комик обратил внимание на то, что соблюдать меры предосторожности нужно в любом случае. Так, он попросил молодежь носить маски, хоть и посчитал, что вероятность того, что кто-то из них подцепит вирус, крайне мала.
В мае пляжная вечеринка в штате Техас, проходящая ежегодно, завершилась массовыми арестами. Собравшиеся нарушили правила, введенные из-за новой коронавирусной инфекции, в частности они не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски. Многочисленное собрание отдыхающих по итогу привело к 189 арестам, в том числе за хранение наркотиков.
По всему миру количество зараженных коронавирусом превысило девять миллионов человек. За время эпидемии зафиксировано почти 471 тысяча смертельных случаев. Вылечиться сумели 4,8 миллиона человек.