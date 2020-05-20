Ежегодная топлес-вечеринка на джипах закончилась массовыми арестами

Видео: @maria_rendon97 / Twitter

Топлес-вечеринка на джипах, которая ежегодно проходит в американском штате Техас, закончилась массовыми арестами. Об этом сообщает газета New York Post.

Участников вечеринки не остановила даже пандемия COVID-19. Десятки полураздетых мужчин и женщин собрались у побережья на джипах, чтобы выпить, потанцевать и пообщаться. Собравшиеся нарушили правила, введенные из-за новой коронавирусной инфекции, в том числе они не соблюдали социальную дистанцию и не носили на лице маски.

«Мы находились на карантине, теперь время выйти на улицу и закатить вечеринку», — прокричала нарушительница порядка Челси Койер (Chelsey Coyer) в разговоре с журналистами. Затем она порекомендовала зрителям мыть руки каждые 20 секунд.

Многочисленное собрание отдыхающих по итогу привело к 189 арестам, в том числе за хранение наркотиков.

«Мы делаем все, что в наших силах. Мы не можем проследить за поведением каждого человека. Мы пытаемся следить за соблюдением порядка, насколько это возможно, и оперативно реагировать на любое развитие событий», — подчеркнул окружной шериф Генри Трочессет (Henry Trochesset).

Ранее в испанском городе Торремолинос, провинция Малага, женщина разделась и залезла на полицейскую машину в знак протеста против режима самоизоляции. На кадрах видно, как голая блондинка стоит на кузове машины и размахивает руками.

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