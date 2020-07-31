Популярная ведущая ответила рассказавшим о страхе и домогательствах коллегам

Популярная телеведущая Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres) в письме сотрудникам ее собственного шоу ответила на слова бывших и нынешних коллег об обстановке, которая сложилась за кулисами проекта. Послание Дедженерес приводит The New York Times.

Ведущая вспомнила, что в первый же день съемок программы она сказала всем: «Шоу Эллен Дедженерес будет местом счастья. Все здесь будут относиться друг к другу с уважением». Дедженерес признала, что с того момента многое изменилось и ее обещание не сбылось. «Прошу прощения за это», — написала она. Ведущая также отметила, что с ростом проекта она не могла контролировать все самостоятельно и делегировала некоторые свои обязанности другим. «Они не делали свою работу так, как я бы этого хотела. Теперь все изменится», — пообещала Эллен.

В середине июля один нынешний и десять бывших сотрудников американского шоу Эллен Дедженерес рассказали BuzzFeed News, что там царят расизм, страх и запугивание, хотя программа Дедженерес строится вокруг идеи доброты. Кроме того, в сексуальных домогательствах был обвинен главный сценарист и продюсер Кевин Леман (Kevin Leman).

«Шоу Эллен Дедженерес» идет с 2003 года, Дедженерес была и остается его бессменной ведущей. Она получила 11 премий «Эмми». Кроме того, она дважды была ведущей церемонии вручения премии «Оскар».