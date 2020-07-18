Коллеги популярной ведущей рассказали об атмосфере страха за кулисами шоу

Один нынешний и десять бывших сотрудников американского шоу Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres) рассказали об атмосфере за кулисами передачи. Они сообщили корреспонденту BuzzFeed News, что там царят расизм, страх и запугивание, хотя программа Дедженерес строится вокруг идеи доброты.

«Вся это история с "будь добрым" — это только когда камеры включены. Это все ради шоу», — сообщил один из бывших коллег и добавил: «Я знаю, что они дают людям деньги и помогают им, но это все ради шоу». Многие люди, ранее работавшие в шоу и пожелавшие остаться анонимными, пожаловались на то, что причиной их увольнения были больничные, а также отсутствие на рабочем месте из-за похорон родственников.

Один из бывших сотрудников отметил, что провел месяц в психиатрической больнице после попытки суицида и по возвращении оттуда узнал, что его должность занята другим человеком. «Кажется, что если человек только что пытался убить себя, то не стоит добавлять еще больше стресса в его жизнь», — прокомментировал он случившееся.

Некоторые были уволены после того, как пропустили несколько рабочих дней из-за похорон родственников. Одна из бывших сотрудниц сообщила, что ушла сама, потому что устала от постоянных комментариев по поводу ее внешности.

Чернокожая женщина, которая раньше работала в шоу Дедженерес, поделилась тем, что в течение полутора лет регулярно сталкивалась с расизмом и «микроагрессией». При этом многие подчеркнули, что им запрещалось разговаривать с Дедженерес, когда та появлялась в офисе.

По словам другого бывшего сотрудника, он устроил сбор денег на краудфандинговой платформе, чтобы оплатить не покрытые страховкой медицинские расходы. Когда руководство шоу узнало об этом, оно потребовало удалить кампанию, так как «больше переживали за бренд Дедженерес, чем за здоровье сотрудника».

Многие из тех, с кем пообщалась корреспондент BuzzFeed, согласились с тем, что шоу построено на лицемерии. «"Будь добр к миру", говорят они, но не "Будь добр к своим сотрудникам"», — подчеркнул один из бывших работников передачи.

Ранее пользователи Twitter по неизвестным причинам «похорони» Дедженерес: в соцсетей распространился хештег #RipEllen, хотя на самом деле с ведущей все было в порядке.