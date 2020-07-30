Сын популярного ведущего восхитил пользователей сети и напомнил им Тома Круза

Популярный британский телеведущий Пирс Морган в своем Instagram выложил фотографию своего сына Берти, с которым он провел партию в шахматы. Подписчикам Моргана молодой человек внешне напомнил актера Тома Круза.

Ведущий добавил к фотографии подпись: «Он попался на наживку. Шах и мат». Сам Берти пришел в комментарии к отцу и отреагировал на свое поражение одним словом: «Бойня».

Другие пользователи Instagram обратили внимание на сходство сына Моргана с Томом Крузом. «Я сначала подумала, что это Том Круз», — написала одна из них. Кроме того, подписчиков восхитила внешность 19-летнего Берти. «Пирс, а он свободен?» — поинтересовалась одна из девушек.

В апреле Пирс Морган удивил зрителей утреннего шоу Good Morning Britain на канале ITV, ведущим которого является, после того, как постоянно кашлял во время эфира. Множество людей в соцсетях «диагностировали» у известного ведущего коронавирус.