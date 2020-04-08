Зрители «диагностировали» коронавирус у известного телеведущего

Телеведущий Пирс Морган удивил зрителей утреннего шоу Good Morning Britain на канале ITV после того, как постоянно кашлял во время эфира. Как сообщает Daily Mail, множество людей в соцсетях «диагностировали» у известного ведущего коронавирус.
Морган рассказывал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был госпитализирован из-за ухудшения состояния. Политик ранее объявлял, что заражен коронавирусом, тест показал положительный результат.
Журналист призвал жителей страны оставить в стороне политические предпочтения и поддержать премьера страны в «борьбе за жизнь». Однако многие зрители в первую очередь обратили внимание на часто кашляющего Моргана.
В комментариях пользователи отмечали, что журналист выглядит как человек, который заболел. «А Пирс Морган в порядке? У него глаза покраснели и этот странный кашель», — заметил другой юзер. Еще один подчеркнул, что у Пирса похоже коронавирус, так как он покашлял уже 10 раз за эфир.
Сухой кашель и повышенная температура являются одними из основных симптомов заражения коронавирусом. Сам ведущий отрицает, что приболел, но признал наличие кашля. «У меня все хорошо, спасибо, просто прочищал горло после довольно бессонной ночи», — написал Морган.
Ранее известный британский ведущий Крис Эванс допустил, что переболел коронавирусом в марте, так как испытывал симптомы «очень странной простуды». Он при этом не стал уходить на карантин и победил болезнь. По словам журналиста, болезнь перенесли и члены его семьи.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения