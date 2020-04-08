Зрители «диагностировали» коронавирус у известного телеведущего

Телеведущий Пирс Морган удивил зрителей утреннего шоу Good Morning Britain на канале ITV после того, как постоянно кашлял во время эфира. Как сообщает Daily Mail, множество людей в соцсетях «диагностировали» у известного ведущего коронавирус.

Морган рассказывал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был госпитализирован из-за ухудшения состояния. Политик ранее объявлял, что заражен коронавирусом, тест показал положительный результат.

Журналист призвал жителей страны оставить в стороне политические предпочтения и поддержать премьера страны в «борьбе за жизнь». Однако многие зрители в первую очередь обратили внимание на часто кашляющего Моргана.

В комментариях пользователи отмечали, что журналист выглядит как человек, который заболел. «А Пирс Морган в порядке? У него глаза покраснели и этот странный кашель», — заметил другой юзер. Еще один подчеркнул, что у Пирса похоже коронавирус, так как он покашлял уже 10 раз за эфир.

Сухой кашель и повышенная температура являются одними из основных симптомов заражения коронавирусом. Сам ведущий отрицает, что приболел, но признал наличие кашля. «У меня все хорошо, спасибо, просто прочищал горло после довольно бессонной ночи», — написал Морган.

Ранее известный британский ведущий Крис Эванс допустил, что переболел коронавирусом в марте, так как испытывал симптомы «очень странной простуды». Он при этом не стал уходить на карантин и победил болезнь. По словам журналиста, болезнь перенесли и члены его семьи.

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