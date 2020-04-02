Умершая от пневмонии российская журналистка была заражена коронавирусом

Главный редактор пермской газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова, умершая в больнице от пневмонии, была заражена коронавирусом. О положительном результате второго теста на вирус сообщает местное издание 59.RU со ссылкой на минздрав Пермского края.

По данным ведомства, результаты повторного теста пришли 2 апреля утром. Также в соцсетях появилась переписка журналистки со знакомой. В ней она также сообщает, что у нее положительный анализ на коронавирус. Общение датировано 28 марта. Петрова писала, что чувствует себя очень плохо.

Первый анализ показал отрицательный результат, но был не очень ясный, поясняли в минздраве края. В связи с этим предварительный диагноз, из-за которого скончалась Петрова, была пневмония.

Мать журналистки сообщила интернет-изданию, что не получала от врачей информации о коронавирусе у дочери. В настоящее время она и все, кто контактировал с главным редактором, находятся в самоизоляции, у них также взяли анализы на коронавирус.

Во время болезни Петрова вела дневник в соцсети. Время от времени она публиковала посты. Впервые о плохом самочувствии она сообщила 23 марта, а последний пост был датирован следующим днем. Журналистка умерла 31 марта.

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