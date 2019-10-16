Британец стал овощем в прямом эфире и расстроил ведущего

Активист организации Animal Rebellion и веган по имени Роланд (Roland) пришел в студию британской передачи Good Morning Britain в образе Мистера Брокколи (Mr Broccoli). Однако ведущий Пирс Морган (Pierce Morgan) был расстроен, осознав, что мужчина не готов отвечать на вопросы. Запись опубликована в Twitter-аккаунте программы.

«Я всего лишь скромная брокколи, я лишь расту из земли», — говорил активист в ответ на вопросы ведущих о том, почему зрителям стоит отказаться от мяса. На это Морган и Сюзанна Рид (Susanna Reid) лишь заметили, что Мистеру Брокколи стоит дать достойный ответ, иначе никто не будет воспринимать его всерьез.

Активист при этом не переставал дурачиться. Во время эфира он сказал, что должен ответить на звонок. Для этого мужчина достал из пиджака банан, который стал использовать как мобильный телефон. «Ох, не той стороной», — отшутился веган, перевернул плод и поднес его к уху.

Мужчина стал знаменитостью после того, как в соцсетях распространилось видео его задержания 13 октября в Лондоне во время одной из акций протеста. На митинге он также был в образе Мистера Брокколи. Основные требования участников акций — принятие мер по борьбе с изменением климата, однако члены Animal Rebellion в первую очередь выступают за веганство и полный отказ от мяса.

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