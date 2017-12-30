Три тираннозавра устроили бой в прямом эфире

Три человека в костюмах тираннозавров «ворвались» в прямой эфир американского телеканала MSNBC и устроили между собой бой за спиной ведущей новостной программы. Ролик был опубликован на официальной странице канала в Twitter.

На видео корреспондент MSNBC Хэйли Джексон обсуждает с экспертом налоговую реформу. В это время за спиной ведущей появляются люди в костюмах. «Динозавры» бегают друг за другом по зеленому газону и пытаются бороться. Ни журналистка, ни эксперт не обратили внимания на происходящее в кадре.

Ролик набрал более 6,6 тысячи просмотров и почти 2,5 тысячи ретвитов.

Как сообщила газета The Palm Beach Post, сценку специально разыграли перед камерами местные жители. Трое из них нарядились в динозавров, а четвертый смотрел эфир MSNBC по телефону и направлял их. Через некоторое время один из членов съемочной группы вежливо попросил шутников удалиться.

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