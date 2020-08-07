В эфир телеведущей ворвались любопытные коровы

Ведущая прогноза погоды в программе «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain) Лаура Тобин (Laura Tobin) вышла в эфир из поля, где паслись коровы, одна из которых ворвалась в кадр. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте шоу.

Отмечается, что репортаж Тобин привлек «любопытных зрителей». Одна из коров громко замычала и едва не сбила камеру. «Она была очень большой! Нюхала все вокруг. Они все пришли, чтобы посмотреть, что происходит», — описала она. Тобин при этом удалось довести включение до конца, несмотря на сильный испуг.

Ранее у телеведущей украинского телеканала «1+1» Марички Падалко в прямом эфире выпуска новостей выпал передний зуб. Она объяснила, что у нее отвалилась часть, которую недавно установил стоматолог.