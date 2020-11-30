Раскрыты детали подготовки убийства главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Лоту Гули) в Турции. Об этом сообщил «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, расследование показало, что преступление готовилось довольно долго. Предполагаемый убийца Хаган Зейналов (Хан Бакинский) не входил в близкое окружение мафиози. Прежде Гули относился к нему пренебрежительно, но в последнее время Зейналов сблизился с вором в законе, так как стал неожиданно приносить в его казну крупные суммы. Деньги давал авторитет Рафик Эйвазов (Рафик Массалинский), которого считают организатором убийства Гули. Он заказал Зейналову расправу над Гули в отместку за отрезанное ухо. У воров в законе всегда были сложные отношения. В 2013 году, когда Массалинский попал за решетку, Гули призвал всех не признавать его вором в законе, а в 2017-м по приказу Гули на Эйвазова напали и отрезали авторитету ухо.

20 августа 2020 года Зайналов приехал в отель в Анталье, где находился Гули. Они уединились для обсуждения финансовых вопросов, оставив охрану за дверью. Прозвучали выстрелы, из комнаты выбежал Зейналов и стал кричать, что в Салифова стрелял снайпер. Пока охранники выясняли, что произошло, Зейналов сбежал. Но его вскоре поймали турецкие полицейские. Вместе с ним в машине был водитель Амир Гамидли, который должен был избавиться от киллера. Источник полагает, что полиция, по сути, спасла Зейналову жизнь.

Впрочем, сейчас в тюрьме ему приходится непросто, поскольку в криминальном мире Турции у Гули было много друзей.