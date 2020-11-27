Главного вора в законе Азербайджана убили за отрезанное ухо

Окружение главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова, известного в криминальных кругах как Лоту Гули, назвало причиной его убийства месть за отрезанное ухо. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на информированный источник.

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По его словам, соратники убитого в Турции Гули провели свое расследование обстоятельств его смерти. Они уверены, что организатором преступления был Рафик Эйвазов (Рафик Массалинский).

У воров в законе всегда были сложные отношения. В 2013 году, когда Массалинский попал за решетку, Гули призвал всех не признавать его вором в законе, а в 2017 году по приказу Гули на Эйвазова напали и отрезали авторитету ухо.

Как уточнил источник, тогда Массалинский поклялся отомстить и убил двух человек из окружения Салифова, причастных к нападению. Чтобы добраться до самого авторитета, он стал собирать вокруг себя других пострадавших от Гули воров в законе.

В частности, в финансировании убийства участвовали родственники Ровшана Джаниева (Ровшана Лянкоранского), которого расстреляли в 2016 году. Считается, что за этим также стоял Гули.

20 августа стало известно об убийстве главного вора в законе Азербайджана. Его застрелили в гостиничном номере в Анталии. В момент убийства Гули сидел спиной к двери и играл в карты. В комнате, помимо авторитета, были еще двое человек, в том числе его охранник. На вошедшего убийцу, Хагана Зейналова (Хан Бакинский), никто не обратил внимания, так как тот давно внедрился в окружение Гули и завоевал доверие авторитета.