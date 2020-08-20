Восстановлена картина убийства главного вора в законе Азербайджана

Мотивом убийства главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова, известного в криминальном мире как Лоту Гули, стала месть за совершенное четыре года назад убийство главного конкурента Гули — вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранский). Об этом в четверг, 20 августа, сообщает «Прайм Крайм».

По информации агентства, в момент убийства Гули сидел в номере спиной к двери и играл в карты. В комнате, помимо авторитета, были еще двое человек, в том числе его охранник. На вошедшего убийцу, Хагана Зейналова (Хан Бакинский), никто не обратил внимания, так как тот давно внедрился в окружение Гули и завоевал доверие авторитета. Вора в законе убили выстрелом в затылок.

Охранник Гули сделал ответный выстрел, однако Зейналов скрылся с места преступления. Позднее его задержали сотрудники полиции.

Гули стал вором в законе в 2000 году. В последнее время у него стали все чаще происходить конфликты с конкурентами. Основной причиной противостояния Гули с Джаниевым считается дележка российских рынков по продаже овощей и зелени. Когда в 2016 году Ленкоранского расстреляли в Стамбуле, Гули стал одним из первых, кого окружение погибшего заподозрило в причастности к убийству. После смерти Джаниева прибыльная овощебаза в Екатеринбурге, которую он «крышевал», попала под власть Гули.