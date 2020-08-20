Главного вора в законе Азербайджана застрелили в Турции

В Турецкой Анталии убили авторитета Надира Салифова, известного в криминальном мире как Лоту Гули. Об этом в четверг, 20 августа, сообщает РИА Новости

По данным агентства, главного вора в законе Азербайджана застрелили во время ужина в ресторане. По предварительным данным, стрелком оказался криминальный авторитет Хан Ахмедилинский, входивший в ближайшее окружение Гули. С тяжелым ранением головы Гули был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался, его убийце удалось скрыться. Но спустя некоторое время его задержали на шоссе, ведущем в город Денизли.

Погибший являлся одним из самых известных представителей современного воровского мира. Родившийся в 1972 году, он на протяжении многих лет находился в колониях Азербайджана. Вором в законе Гули стал в 2000 году. Причем заочно: в это время он сидел за решеткой, а его коронация была организована на воле двумя крестными отцами, Раулем Кирия (Рауль Руставский) и Джейраном Аслановым (Джейран Руставский). В 2017 году он освободился после очередного 12-летнего срока из Азербайджанской тюрьмы и перебрался в Турцию, откуда руководил своей криминальной империей.

1 ноября 2019 года сообщалось, что российские следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении скрывающегося за границей азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова, известного как Лоту Гули.

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