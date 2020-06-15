Вернувший себе титул вор в законе Бесо Руставский отказался от него в суде

Многократно судимый Бесик Квинихидзе (Бесо Руставский), добившись признания себя вором в законе, заявил на суде, что больше не является криминальным авторитетом. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Главное управление МВД России по Саратовской области возбудило в отношении Руставского уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Обвиняемый и его адвокаты попытались обжаловать решение в суде. Руставский в ходе заседании заявил, что в настоящий момент вором в законе не является.

Суд оставил жалобу без удовлетворения, так как счел доказательства, предоставленные следствием и прокуратурой, достаточными для возбуждения дела. По вменяемой статье Квинихидзе грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее, сообщалось, что в 2019 году из исправительной колонии Саратовской области, где отбывал наказание Бесо Руставский, ворам в законе пришли письма с просьбой признать Руставского законником. По приказу криминального авторитета Элгуджа Туркадзе воровские полномочия Бесо были приостановлены. Тогда за Руставского вступились сразу пять воров в законе. Махаре Гварамия (Мацик), Нико Дгебуадзе (Ника Гагринский) и другие попросили донести до заключенных, что Бесо — законник. Несогласных с этим они призвали обратиться к ним или Надиру Салифову (Лото Гули).

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