В России вора в законе впервые досрочно отпустили из колонии

Али Гейдаров, известный в криминальных кругах как Альберт Питерский или Рыжий, стал первым в России действующим вором в законе, условно-досрочно освободившимся из мест лишения свободы. Об этом в среду, 3 июня, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, ходатайство Гейдарова 28 мая удовлетворил Медведевский районный суд Республики Марий Эл. Таким образом, азербайджанский авторитет выйдет на свободу на 13 месяцев раньше положенного срока. Как указано в решении суда, Гейдаров «твердо встал на путь исправления», полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В исправительной колонии №3 (ИК-3) «Медведево» вор в законе был на хорошем счету у тюремной администрации: не нарушал режим, не имел взысканий и даже был поощрен. Гейдаров выполнял поручения администрации, участвовал в мероприятиях воспитательного характера и выучился на швею в профессиональном училище.

Между тем, как отмечает источник ИА, за УДО Гейдарова могут стоять российские спецслужбы, которые готовят вора в законе в качестве «смотрящего» за азербайджанскими группировками Москвы. В этом качестве авторитет может стать альтернативой Вагифу Сулейманову (Вагиф Бакинский), который предпочитает не враждовать с Надиром Салифовым (Гули) — главным криминальным авторитетом Азербайджана.

В то же время Али Гейдаров в криминальном мире считается оппонентом Салифова из-за дружбы с врагом Надира — Ровшаном Джаниевым (Ленкоранский). Последнего 18 августа 2016 года киллеры расстреляли в центре Стамбула.

Гейдаров родился в Гянджи — втором по площади и населению городе Азербайджана. Его короновали в 2012 году сторонники Аслана Усояна (Дед Хасан), на тот момент — лидера преступного мира России.

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