Брат убитого главного вора Азербайджана спровоцировал драку в российском городе

В Екатеринбурге брат убитого в Турции главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова, известного в криминальных кругах как Гули, спровоцировал драку на городской овощебазе. Об этом в среду, 25 ноября, сообщает URA.RU.

По информации издания, наследник Гули — Намик Салифов (Бакинский) — поставил на овощебазе №4 нового смотрящего, известного как бизнесмен Самир. Прибывший в Екатеринбург из Турции Самир начал устанавливать новые порядки. В частности, он организовал новые поборы и потребовал от торговцев оформлять грузы из Ирана и Азербайджана через своего таможенного брокера.

В результате нараставшее недовольство переросло в конфликт — один из мужчин, известный на овощебазе по кличке Тигр, вооружившись ножом, изрезал двух охранников базы. Потерпевшие были доставлены в больницу. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые разбираются во всех обстоятельствах и причинах конфликта.

17 сентября сообщалось, что Намик Салифов заявил о своих правах на «империю» убитого брата.

19 августа этого года Надир Салифов, брат Намика и главный вор в законе Азербайджана, был расстрелян в турецком ресторане. Киллер — Хаган Зейналов, известный как Хан Бакинский, — вошел в доверие к Гули и считался одним из его приближенных. Изначально убийца рассказал турецким силовикам, что застрелил Гули из личной неприязни, но позже признался, что его наняли за несколько миллионов долларов. Однако гонорар киллеру не заплатили.