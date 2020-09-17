Наследник главного вора Азербайджана заявил о своих правах на «империю»

Наследник и брат главного вора Азербайджана Надира Салифова (Гули) Намик Салифов (Бакинский) заявил о своих правах на «империю» покойного. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, недавнее примирение воров Мераба Мзарелуа и Маци Гварамия повысило авторитет Намика и закрепило за ним статус безоговорочного лидера. «Миротворцы — это особая уважаемая каста воров. Помирить конфликтующих может только вор с безупречной репутацией, чей авторитет признается обеими сторонами. Конфликт, сведенный на мировую, добавляет к карме сделавшего это вора 100 очков», — отмечает издание, при этом выдвигая риторический вопрос, могла ли внутриклановая распря быть подстроена нарочно.

Намик, в отличии от Гули, который никогда не был на больших сходках и не знал многих воров лично, поддерживает общение с авторитетами и вращается в криминальном мире. Он считается ключевой фигурой на Урале, и альтернативы ему нет, так как ни один вор не обладает такими связями и ресурсами, как Намик, отмечает издание. Именно Намик в 2012 году перевез в Турцию всех будущих «гулиевских» воров и обустроил их на новом месте. Все, что имел Гули, создавалось вместе с Намиком. Теперь Намик — единственный полноправный хозяин картеля Гули.

19 августа этого года Гули был расстрелян в турецком ресторане. Киллер — Хаган Зейналов, известный как Хан Бакинский, — вошел в доверие к Гули и считался одним из его приближенных. Изначально убийца рассказал турецким силовикам, что застрелил Гули из личной неприязни, но позже признался, что его наняли за несколько миллионов долларов. Однако гонорар киллеру не заплатили.

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