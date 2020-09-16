Поссорившихся из-за наследства главного авторитета Азербайджана воров помирили

Сторонники главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова, известного в криминальных кругах как Гули, помирились после недавнего раскола, вызванного убийством босса в Турции. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

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Как пишет ИА, 36-летнего Махаре Гварамию (Маци), ближайшего соратника Гули, и старейшину «мингрельского» ответвления воровской семьи Деда Хасана, 63-летнего вора в законе Мераба Мзарелуа (Дуяке) помирил Намик Салифов (Бакинский) — брат погибшего главного авторитета Азербайджана.

О расколе среди сторонников Гули сообщалось 14 сентября. Маци, получивший доступ к власти рядом с Гули, не захотел ею делится с Дуяке. Тогда тот, чтобы скомпрометировать соперника, начал настраивать против него вора в законе Каху Макалатию, используя надуманный повод.

Узнав об этом, Маци позвал Дуяке на встречу, во время которой назвал его лгуном и ударил, а затем заявил публично в присутствии других авторитетов, что Дуяке больше не вор.

19 августа этого года Гули был расстрелян в турецком ресторане. Киллером оказался Хаган Зейналов, известный в криминальных кругах как Хан Бакинский, который вошел в доверие к Гули и считался одним из его приближенных. Изначально убийца рассказал турецким силовикам, что застрелил Гули из личной неприязни, но позже признался, что его наняли за несколько миллионов долларов. Однако гонорар киллеру не заплатили.