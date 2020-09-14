Борьба за наследство главного авторитета Азербайджана поссорила воров в законе

Среди сторонников главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова, известного как Гули, произошел раскол после его убийства в Турции. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, в споре за наследие погибшего авторитета сошлись 36-летний Махаре Гварамия (Маци), ближайший соратник Гули, и старейшина «мингрельского» ответвления воровской семьи Деда Хасана 63-летний вор в законе Мераб Мзарелуа (Дуяке).

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Маци, успевший вкусить власть рядом с Гули, не захотел ею делится с Дуяке. Тогда тот, чтобы скомпрометировать соперника, начал настраивать против него вора в законе Каху Макалатию, используя надуманный повод.

Узнав об этом, Маци позвал Дуяке на встречу, во время которой назвал его лгуном и ударил. А затем заявил публично в присутствии других авторитетов, что Дуяке больше не вор.

19 августа 2020 года Гули был расстрелян в турецком ресторане. Киллером оказался Хаган Зейналов, известный в криминальных кругах как Хан Бакинский, который вошел в доверие к Гули и считался одним из его приближенных. Изначально убийца рассказал турецким силовикам, что застрелил Гули из личной неприязни, но позже признался, что его наняли за несколько миллионов долларов. Однако гонорар киллеру не заплатили.

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