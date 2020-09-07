Умер ставший вором в законе из-за замены колеса авторитет Солома

Бывший вор в законе Алексей Саломатин, известный в криминальных кругах как Леха Солома, скончался на 43-м году жизни в своем доме в городе Узловая (Тульская область). Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, Саломатин стал вором в законе в 2013 году в Турции. Вместе с ним были коронованы еще шесть криминальных авторитетов. При этом своему воровскому титулу Саломатин обязан Владимиру Жураковскому (Вова Пухлый), которому однажды помог на трассе поменять колесо.

В 2015 году Саломатин был раскоронован сторонниками Захария Калашова (Шакро Молодой) — лидера преступного мира России. После этого бывший вор в законе дважды был судим за наркотики, а после освобождения в минувшем марте замкнулся и полностью прекратил контакты со своим бывшим кругом общения, а также стал употреблять наркотики.

2 сентября сообщалось, что вор в законе Намик Салифов (Бакинский), возглавивший преступную империю погибшего в Турции брата Надира Салифова (Гули), не был лишен воровского титула. Сообщавший об этом и опубликованный в СМИ «прогон» (воровское послание) криминальные авторитеты назвали фальшивкой.