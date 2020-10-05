Два противника главного вора в законе Азербайджана скончались за неделю

Двое воров в законе, бывших противниками главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова, известного в криминальных кругах, как Гули, скончались за одну неделю. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает агентство «Прайм Крайм».

По последним данным, 30 сентября в Греции от короновируса скончался 58-летний грузинский вор в законе Эмзар Джапаридзе (Кватия). Ранее, 25 сентября, в Омском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России был найден мертвым Кахабер Парпалия (Каха Гальский) — бывший держатель российского воровского общака.

Как отмечает агентство, Надир Салифов «люто ненавидел» и Джапаридзе, и Парпалию. Сам Салифов погиб 19 августа — его расстрелял в турецком ресторане подкупленный врагами охранник Хаган Зейналов (Хан Бакинский).

Он вошел в доверие к Салифову и считался одним из его приближенных. Изначально убийца рассказал турецким силовикам, что застрелил Салифова из личной неприязни, но позже признался, что его наняли за несколько миллионов долларов. Однако гонорар киллеру так и не заплатили.

Ранее сообщалось, что адвокаты умершего в СИЗО Омска Кахабера Парпалии заявили, что их клиент перед смертью намекал на месть со стороны спецслужб.