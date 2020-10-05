Держатель российского воровского общака намекал на месть спецслужб перед смертью

Адвокаты умершего в СИЗО Омска Кахабера Парпалии, известного в криминальном мире как вор в законе Каха Гальский, заявили, что их клиент намекал на месть со стороны спецслужб перед смертью. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, за четыре часа до гибели вор в законе рассказал своему адвокату, что узнал от конвоира о прибывших к нему из Москвы трех сотрудниках правоохранительных органов. Авторитет содержался в Омске в одиночной камере, что, по его словам, было вызвано отказом от сотрудничества со спецслужбами. Силовики интересовались российским воровским общаком, держателем которого якобы был Гальский.

Родственники и соратники умершего вора уверены, что его смерть — дело рук правоохранительных органов. При этом они допускают, что авторитета могли убить неумышленно, а также намекают на имевшие место пытки. По словам родственников, патологоанатомы Омска долго не отдавали тело умершего, а его одежду перед возвращением тела родным обработали в химчистке.

О смерти Кахабера Парпалии в Омском управлении ФСИН стало известно 25 сентября. Региональное управление традиционно считается «красным» — все неформальные аспекты жизни заключенных в нем находятся под полным контролем тюремной администрации.

Позже сообщалось, что смерть вора в законе не могла быть насильственной. На теле погибшего, помимо гематом, были все признаки смерти от сердечного приступа. У вора в законе были проблемы с сердцем — ему нередко вызывали скорую. На здоровье Кахи сказалось и употребление наркотиков.