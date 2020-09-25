Раскрыты подробности гибели на зоне держателя российского воровского общака

Бывшего держателя российского воровского общака Кахабера Парпалию (Каха Гальский), найденного мертвым в омском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), не стали бы забивать до смерти. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает информационное агентство «Прайм Крайм» со ссылкой на источник.

По его словам, Каху могли побить, но убивать бы не стали. Кроме того, на теле погибшего, помимо гематом, были все признаки смерти от сердечного приступа. Он также подчеркнул, что у вора в законе были проблемы с сердцем — ему нередко вызывали скорую. Сказалось на здоровье Кахи и употребление наркотиков.

Вызвать приступ, как раскрыл источник, могли грубое обращение и моральное давление на вора в законе, который ранее не был в местах лишения свободы.

Каха Парпалия занимал высокое положение в окружении лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой). По словам источника, в один момент Каха лишился своих покровителей, а отправка в Омск стала для него смертным приговором. Омское управление ФСИН традиционно считается «красным» — все неформальные аспекты жизни заключенных в нем находятся под полным контролем тюремной администрации. Кроме того, среди других управлений оно выделяется своей нетерпимостью к носителям воровских традиций.