Вора в законе Ило Калининградского пожизненно изгнали из России

МВД России приняло решение о нежелательности дальнейшего пребывания в стране 39-летнего вора в законе Илии Гаглоева, известного в криминальных кругах как Ило Калининградский. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, Гаглоев недавно освободился после отбытия шестилетнего срока в едином помещении камерного типа (ЕПКТ) исправительной колонии №31 (ИК-31) в городе Микунь (Республика Коми). После этого вор в законе был заключен в Центр содержания иностранных граждан под Ухтой.

Перед помещением в спецприемник с Гаглоевым встретились сотрудники Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России. Они объявили ему о решении МВД России о его пожизненном изгнании из страны.

Как пишет «Прайм Крайм», Гаглоев — ранее судимый уроженец Цхинвала (Южная Осетия), который жил в Калининградской области. Он был коронован в 2013 году воровским кланом Мераба Джангвеладзе (Сухумский) и Тариэла Ониани (Таро). Спустя год криминального авторитета с 3,5 граммами героина задержали в Москве сотрудники Московского уголовного розыска на встрече с вором в законе Сергеем Асатряном (Осетрина Младший).