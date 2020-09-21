Присяжные отказались судить вора в законе Костю Канского

Присяжные отказались судить вора в законе Константина Найбауэра, известного как Костя Канский. Об этом сообщает NewsLab.ru со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.

Намеченное на 17 сентября формирование коллегии присяжных по делу не состоялось по причине того, что кандидаты не явились в суд.

«Формирование коллегии присяжных можно начинать, если к назначенному сроку в суд явились не менее 14 кандидатов, — пояснили в краевом суде. — 17 сентября из вызванных кандидатов в присяжные пришло лишь четверо. Формирование коллегии присяжных по этому делу отложено на 8 октября 2020 года. Процедура формирования коллегии присяжных проводится в закрытом режиме».

Найбауэр, обвиняемый по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), сам захотел, чтобы его дело рассматривалось судом присяжных.

29 июля МВД сообщило о завершении расследования дела Кости Канского. По данным полиции, благодаря своему статусу в криминальной мире он давал распоряжения и указания местным преступным элементам.

Константина Найбауэра задержали 19 октября 2019 года в его загородном доме. Операцию проводили полицейские и бойцы спецназа. В июле 2011 года он пережил покушение. Неизвестный пять раз выстрелил в авторитета, когда тот заходил в подъезд своего дома. Костю Канского короновали в Москве в конце 1990-х. У него две судимости: в 1982 году — за угон машины, и в 2008-м — за незаконное хранение наркотиков.

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