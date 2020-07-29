Вора в законе Костю Канского предадут суду за криминальный авторитет

В Красноярском крае перед судом предстанет 55-летний Константин Найбауэр, известный в криминальном мире как вор в законе Костя Канский. Следователи завершили расследование уголовного дела по статье 210.1 УК России («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Об этом в среду, 29 июля, сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, благодаря своему статусу в криминальной мире вор в законе давал распоряжения и указания местным преступным элементам. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Полицейские собрали достаточно доказательств вины Канского и направили дело в прокуратуру.

Константина Найбауэра задержали 19 октября 2019 года в его загородном доме. Операцию проводили полицейские и бойцы спецназа. В июле 2011 года он пережил покушение. Неизвестный пять раз выстрелил в авторитета, когда тот заходил в подъезд своего дома. Костю Канского короновали в Москве в конце 1990-х годов. У него две судимости: в 1982-м за угон машины и в 2008-м — за незаконное хранение наркотиков.

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