Вынесен приговор застрелившему сподвижника Деда Хасана вору в законе

В Москве вынесен приговор члену преступной группы, застрелившему человека на улице Пресненский Вал в 2012 году. Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Об этом во вторник, 28 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, 19 апреля 2012 года, будучи членом этнической преступной группы, он сделал несколько выстрелов в автомобиль в котором находился участник конкурирующей группировки и его знакомая. От полученных ран мужчина скончался, а женщина попала в реанимацию. По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, речь идет о Талыбханлы Гаджибабе Тахир оглы, известном в криминальных кругах, как вор в законе Хаджи Бейлаганский. Убитый являлся сподвижником Аслана Усояна (Дед Хасан) — Ильгаром Алиевым.

Мотивом, побудившим обвиняемого совершить убийство, явилось его желание укрепить свой статус в криминальном мире. Следствием были получены неопровержимые доказательства причастности обвиняемого к преступлению. Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных заседателей.

13 июня 2018 года сообщалось, что вора в законе Хаджибабу Талыбханлы, известного в криминальных кругах как Хаджи Бейлаганский, поместили в единственный женский изолятор Москвы, чтобы обезопасить от возможных нападений.

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