Суд отказался арестовывать вора в законе Сеньку Самарского

В Самаре Октябрьский районный суд отказался заочно арестовывать 59-летнего Анатолия Якунина, известного в криминальных кругах как вор в законе Сенька Самарский. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает издание «Прайм Крайм».

По данным издания, Якунин подозревается в совершении преступления по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), наказание по которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. На заседании суда представители следствия заявили, что с 1995 года подозреваемый благодаря своему криминальному статусу, пользуется беспрекословным авторитетом среди членов преступной иерархии, которых вынуждает подчиняться его воле и распоряжениям.

Возбуждение уголовного дела было основано на показаниях детского тренера и ранее судимой за кражи местной жительницы. Следователи попросили арестовать подозреваемого, поскольку тот не отреагировал на повестку, которую ему выслали на его московский адрес. При этом адвокат Сергей Давидян, защищающий Якунина, заявил, что его подзащитный уже много лет живет в Липецкой области и на его адрес никто не выслал постановление о возбуждении уголовного дела.

Сенька Самарский был судим пять раз. Впервые он оказался в тюрьме в 1979 году за хулиганство, затем дважды отбывал небольшие сроки за незаконный оборот наркотиков и кражи. В последний раз он оказался в СИЗО в 2009 году в Адлере, где просидел два месяца по подозрению в торговле наркотиками, но был отпущен после уплаты штрафа в 30 тысяч рублей.

В 2015 году он вновь попал в поле зрения самарской полиции по подозрению в сбыте наркотиков, но дело было прекращено. После этого вор в законе написал заявление в прокуратуру, в котором сообщил, что оперативники угрожали ему и потребовали покинуть регион. Через некоторое время Якунин выехал на постоянное место жительства в Липецкую область.

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