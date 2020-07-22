Суд освободил пойманного с героином вора в законе Раджика Нижневартовского

Видновский городской суд Московской области вынес приговор 49-летнему россиянину Ражидину Михралиеву, известному в криминальных кругах как вор в законе Раджик Нижневартовский. Об этом в среду, 22 июля, сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, в феврале 2019 года уроженец Дагестана был задержан сотрудниками уголовного розыска, которые обнаружили у него при досмотре свыше четырех граммов героина. Хотя наказание по статье предусматривает до 15 лет лишения свободы, судья ограничилась сроком, который вор в законе уже отсидел в изоляторе, и освободила его в зале суда.

Ражидин Михралиев был коронован в 2013 году ворами из клана Деда Хасана вместе с Витей Цезарем и Андреем Ткачом. Среди короновавших авторитетов были такие известные в криминальных кругах личности, как Пичуга, Чебурашка, Воскрес, Мирон, Блондин, Тюрик, Зятька и другие.

Михралиев неоднократно попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. 23 января 2015 года сообщалось, что в одном из ресторанов в центре Москвы сотрудники полиции задержали семь воров в законе, среди которых был и Раджик Нижневартовский, оперативники изъяли у него 2,9 грамма героина. 28 января 2014 года Раджика уже задерживали во время сходки воров в законе, в ходе которой планировалось короновать нового криминального авторитета.

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