ФСБ задержала назвавшегося поэтом вора в законе Хобота

В Можайском районе Подмосковья сотрудники ФСБ поймали 59-летнего вора в законе Андрея Вознесенского, более известного в криминальных кругах как Хобот. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает «Прайм Крайм».

Операция прошла 3 апреля. На вопрос о месте работы задержанный авторитет ответил, что он «самозанятый поэт». Как уточняет агентство, Хобот действительно пишет стихи и общается с российскими шансонье.

Задержание проходило в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества. Вознесенский в составе преступной группы обещал владельцу тульской компании «СпецСервис плюс» помочь погасить задолженность по налогам в обход законодательства и добиться невозбуждения уголовного дела за уклонение от уплаты. Свои услуги мошенники оценили в 19 миллионов рублей.

Их задержали сразу после передачи первого транша. Один из участников группы пошел на сделку со следствием и рассказал, что инициатором аферы был Хобот. Теперь авторитета обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Вознесенский вину отрицает.

Хобот был коронован в Москве в 1995 году. Судим пять раз, в том числе за побег.

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