Умер вор в законе Раф Краснодарский

Вор в законе Рафик Амоян, известный в криминальной среде как Раф Краснодарский, скончался в Ереване на 57-м году жизни. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным агентства, причиной смерти авторитета стал цирроз печени.

Раф Краснодарский был коронован в ереванском ресторане Дружба в 1988 году. Последний раз неоднократно судимый вор в законе отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков. Авторитет освободился в 2014 году.

В апреле 2016 году Рафик Амоян был задержан в Киеве за нарушение правил пребывания и депортирован в Армению.

Ранее, 30 марта, сообщалось, что в медицинском радиологическом центре имени Цыба в Обнинске после тяжелой и продолжительной болезни умер один из главных славянских воров в законе Константин Борисов, известный в криминальных кругах как Костыль. Уроженец подмосковного Протвино, он был одним из немногих, коронованных в местах лишения свободы еще в 90-е годы. Воровской титул он получил в начале своего третьего и самого длинного срока —15 лет за грабеж и разбой.

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