Вора в законе Арсена Ереванского заподозрили в создании банды

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении задержала вора в законе Арсена Мкртчяна, известного в криминальных кругах как Арсен Ереванский: его подозревают в создании банды. Об этом со ссылкой на пресс-центр СНБ Армении сообщает издание «Sputnik Грузия».

По данным СНБ, уголовное дело было возбуждено 13 марта. В рамках его расследования сотрудники спецслужбы подвергли приводу Мкртчяна и другого криминального авторитета, Армена Мелконяна (Басар). Помимо них, приводу были подвергнуты еще восемь человек, которые также подозреваются в причастности к криминальной группировке.

При обысках в квартирах и автомобилях подозреваемых нашли крупные денежные суммы, наркотики и улики, важные для расследования уголовного дела. По итогам оперативных мероприятий семеро подозреваемых были задержаны, трое — помещены под подписку о невыезде.

22 мая сообщалось, что из исправительно-трудовой колонии №5 (ИТК) в городе Ивацевичи (Белоруссия) после отбытия срока освободился бывший вор в законе 38-летний Павел Алексеевич (Паштет).

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