Раскрыт предсмертный конфликт чеченского вора в законе Ислама Большого

Чеченский вор в законе Ислам Эдильгиреев (Ислам Большой) за неделю до своей смерти вступил в конфликт с криминальным авторитетом Рубеном Косяном (Рубен Ивановский). Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

По данным агентства, Эдильгиреев вместе с вором в законе Георгием Калашяном (Котик Младший) позвонили находившемуся в Николаевском депортационном центре (Украина) криминальному авторитету Рубену Косяну (Рубен Ивановский).

Они потребовали у Косяна объяснений насчет того, почему он отказался от своих претензий к их общему оппоненту — вору в законе Глебу Ашумову (Глеб Кинешемский). Именно на основании претензий Косяна Ашумов в апреле 2015 года был раскоронован в Бутырском СИЗО при участии Эдильгиреева и Калашяна.

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Как отмечает источник агентства, знакомый с ситуацией, Косян не смог внятно ответить на вопросы Эдильгиреева и Калашяна — поэтому они отложили разговор то того момента, как Рубен выйдет из депортационного центра.

Однако 15 мая 44-летний Эдильгиреев внезапно скончался в Чечне. По предварительным данным, его смерть не носит насильственный характер. А разбираться с Рубеном Косяном, имеющим репутацию «очень жесткого вора, способного на крайние меры», теперь в одиночку придется Георгию Калашяну.

Ислам Эдильгиреев — уроженец Грозного — был коронован в июле 2013-го. В 2014 и 2015 годах он дважды привлекался в Москве к уголовной ответственности за наркотики. Эдильгиреев был кандидатом в главные воры в законе Чечни, однако этому помешало его увлечение запрещенными веществами.

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