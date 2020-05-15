Задержанного спецназом вора в законе Турка лишили российского гражданства

Вор в законе Андрей Торкунов, известный в криминальных кругах, как Турок и ранее задержанный спецназом, лишен российского гражданства. Об этом в пятницу, 15 мая, со ссылкой на собственные источники сообщает газета «Известия».

По данным издания, сотрудники столичной полиции выяснили, что Торкунов не сообщил о непогашенной и неснятой судимости при получении паспорта. Авторитет получил его в упрощенном порядке как бывший гражданин СССР. Однако теперь руководство столичного главка МВД приняло решение об отмене присвоения Торкунову российского гражданства.

27 апреля сообщалось, что Торкунов арестован до 23 июня и отправлен в СИЗО по решению Тверского суда. Торкунова — гражданина Молдавии — обвиняют по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По ней ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

В настоящее время вор в законе также находится в международном розыске: его обвиняют в совершении ряда особо тяжких преступлений на территории Молдавии.

23 апреля Торкунов был задержан спецназом сразу после освобождения из Верхнеуральской тюрьмы, где ранее отбывал наказание.

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